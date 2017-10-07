На трассе под Екатеринбургом 40 машин облили битумом

"Битумный душ" устроила спецмашина, которая распыляла эмульсию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

На трассе под Екатеринбургом водители попали под "битумный дождь", сообщают очевидцы и делятся фотографиями в социальных сетях.

Инцидент произошел на трассе Екатеринбург-Челябинск в минувшую субботу. Дорожные рабочие ехали по обочине на спецавтомобиле навстречу потоку, со включенным распылением гудрона и поливали им встречный поток. Как пояснили потом водители спецмашины, произошло недоразумение.

– Водители сразу останавливались, так как продолжать движение дальше было невозможно. Пострадало не менее 40 машин, – пишет очевидец Аресений Тарасенко на своей странице "ВКонтакте". – Руководства мы так и не дождались. Владельцем дорожной техники является ИП, который к телефону не подходит. За него разговаривает другой человек, который ничего толком о возмещении сказать не может.

По словам Арсения, сотрудники ГИБДД предложили всем вернуться в Сысерть и дать пояснения. Людям предложили по 2 тысячи рублей, чтобы они съездили на автомойку.

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