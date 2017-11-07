Наверх
Свердловского депутата будут судить за подглядывание за женщинами в туалете
10:57, сегодня
Устав Екатеринбурга хотят изменить на случай отставки Ройзмана
10:35, сегодня1
Екатеринбуржец, ударивший беременную жену ножом, признан невменяемым
10:01, сегодня
До конца года в Свердловской области сдадут еще три долгостроя
09:45, сегодня1
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
На Урале стали реже пропадать люди
09:05, сегодня
В Екатеринбурге массово оштрафовали нелегальных продавцов
08:37, сегодня
Вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением
08:14, сегодня
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
Полицейским Свердловской области разрешат штрафовать хулиганов в честь чемпионата мира – 2018
21:02, 07.11.20171
Путин дал три года на полный отказ от долевого строительства
20:05, 07.11.20171
В Екатеринбурге нашелся 10-летний Максим, который ушел гулять сутки назад
19:55, 07.11.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
В Екатеринбурге у здания больницы № 24 скончался мужчина
19:29, 07.11.2017
Компанию наказали за рекламу SPA-салона, сотрудницы которого занимались проституцией
19:14, 07.11.2017
Качканарских буддистов признали сектой на основании несуществующей экспертизы
19:02, 07.11.20171
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
В Екатеринбурге установили 80 знаков "Переход по льду запрещен"
18:59, 07.11.2017
В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые площадки для ярмарок
18:36, 07.11.2017
В микрорайон Солнечный запустят трамвай маршрута № 34
18:28, 07.11.20172
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
День рождения Ельцин Центра отметят на "Острове 90-х"
18:15, 07.11.2017
На Среднем Урале Сбербанк незаконно забрал пособие у матери ребенка-инвалида
17:46, 07.11.20172
Екатеринбуржцы задолжали за коммунальные ресурсы 4,4 миллиарда рублей
17:26, 07.11.2017
Дмитрий Лепетиков, ВТБ24: от 2018 года мы ждем стабильности
Новый "Выживший" с Дэниелом Рэдклиффом: рецензия на фильм "Джунгли"
17:22, 07.11.2017
В Свердловской области продавали птиц из Красной Книги
17:16, 07.11.2017
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
17:08, 07.11.2017
Капремонт в радость: первоуральцы довольны ремонтом и благодарят подрядчика
"В Томске закрывают аэропорт": в Кольцово на сутки задерживают самолет
16:54, 07.11.2017
В Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток
16:29, 07.11.2017
Бог грома и смеха: рецензия на фильм "Тор: Рагнарек"
16:27, 07.11.2017
Терминалы Уралтрансбанка готовы к обслуживанию бесконтактных карт
В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину
15:33, 07.11.20172
В России дальнобойщиков и водителей автобусов заставят регулярно сдавать экзамены
15:26, 07.11.2017
В Нижнем Тагиле водитель избил подростка, который "слишком медленно переходил дорогу"
15:20, 07.11.2017
В Екатеринбурге обманутые дольщики получили жилье спустя 12 лет
15:04, 07.11.2017
В Свердловской области рухнувшие качели отрезали палец 13-летнему мальчику
15:04, 07.11.2017
Екатеринбуржца не пустили в кафе, и он его "заминировал"
14:34, 07.11.2017
ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафовали на 80 тысяч рублей
14:05, 07.11.2017
В центре Екатеринбурга появится памятник Алле Пугачевой
13:40, 07.11.20172
В Екатеринбурге официантов и горничных научат английскому к ЧМ-2018 за счет областного бюджета
13:02, 07.11.2017
Товары с AliExpress будут доставлять за 10 дней
12:55, 07.11.2017
Глава МВД Колокольцев рассказал, кто "минировал" Екатеринбург и другие города
12:37, 07.11.2017
Журналист из Екатеринбурга получил осколочное ранение в Сирии
12:31, 07.11.2017
Свердловским семьям разрешили тратить материнский капитал на газификацию домов
12:25, 07.11.2017
Вышел погулять и не вернулся: в Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок
12:11, 07.11.2017
В Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись два трамвая
12:05, 07.11.20171
В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицы из-за съемок фильма
11:37, 07.11.2017
Суперфинал по World of tanks стал настоящим праздником для тысяч екатеринбуржцев
11:31, 07.11.2017
Из-за долга в 80 тысяч рублей у фирмы из Полевского арестовали дорогую иномарку
11:18, 07.11.2017
Заброшенную больницу в Зеленой роще не смогли продать даже со скидкой в 50%
10:42, 07.11.20172
Мэрия Екатеринбурга выставит на торги 9,5 гектаров земли в черте города
10:33, 07.11.2017
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
09:38, 07.11.20172
Жители Екатеринбурга увидят звездный дождь и космический парад
09:11, 07.11.2017
В Нижнем Тагиле директор предприятия-должника похитил более 850 тысяч рублей
08:55, 07.11.2017
Сборной России хотят запретить исполнять национальный гимн на Олимпийских играх-2018
08:43, 07.11.2017
В Свердловской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина
08:18, 07.11.2017
2017 год назвали одним из трех самых жарких в истории
22:20, 06.11.2017

Екатеринбуржец, ударивший беременную жену ножом, признан невменяемым

Екатеринбуржец, ударивший беременную жену ножом, признан невменяемым
16+
Фото: соцсети
Следователи будут просить суд отправить его на принудительное лечение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Следственный комитет Орджоникидзевского района Екатеринбурга передал в суд уголовное дело в отношении местного жителя Григория Г., который в июле этого года ударил ножом свою беременную жену.

Все произошло в роддоме № 14 на Уралмаше. После нападения мужчины врачи боролись за жизнь потерпевшей и ребенка. В результате удалось спасти и маму, и малыша. Григория Г. "по горячим следам" задержала полиция.

– В ходе о следствия проведен ряд судебных экспертиз, допрошены родственники, а также сотрудники и пациенты медицинского учреждения. Согласно заключению экспертизы, гражданин признан невменяемым. Он не осознавал характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – заявили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

  • Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительного лечения обвиняемого.
  • Напомним, что НАША общалась с женой подсудимого, которая не могла ничем объяснить поступок своего мужа.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 08.11.2017, 10:01
Тэги: Криминал, Суд, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Происшествия ИГИЛ Парковки Смерть В Египте разбился самолет с российскими туристами Отношения Религия Интернет Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Футбол Ту 154 Взятки Культура Жизнь в городе Убийство Ирины Вахрушевой Опрос Слухи Расписание Высокие технологии Суд Убийство в Рахмангулово Еда Скорая помощь Животные Погода Дети Фото Эксклюзив Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ошибки врачей Снос монастыря на Качканаре Туризм Новый год Приостановка полетов в Египет Ловец покемонов Личное Хоккей ЖКХ Свердловской области МЧС Школа Бизнес Интервью Женщины Корь Взрыв ЗАГС Мужчины Недвижимость Свердловской области Секс Екатеринбуржцы в разных странах Тест Горящие авто Отдых Расстрел на Депутатской Мультимедиа Строительство Музыка Доска позора ВУЗ Студенты Видео Экономия Общественный транспорт Рейтинг Коллекторы Самолет Растения Скандал с Новиковым Дом-2 Финансы Знаменитости История Екатеринбурга Биатлон Образование Хэллоуин-2015 Новости Криминал Расстрел Сибирская язва Спорт Репортаж Необычное Дороги Афиша Лайфхак Война ритуальных агентств Транспорт Искусство Голодовка в колонии Новости России Обрушение крыши на Калинина Авто СМИ Выставки Крушение самолета под Ростовом Семья Психология Горячее Деньги Политика Грипп в Екатеринбурге Приговор Лошагину Розыск Грипп Самолет Минобороны упал в Якутии Мода Бэби-боксы Храм святой Екатерины Истории 9 мая Волейбол Красота Медицина Производство Недвижимость Кризис и санкции Развлечения Кто заработал Военный репортаж Отключение света Уралмаш, Эльмаш Катастрофа Статистика Дорожные воины Путин Дело Пьянкова Ельцин-центр Новости дня Пусть говорят Экономика Гололед Шоу-бизнес Рецензия ЧМ-2018 Здоровье Мистика Позитив ЖКХ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Баскетбол Мотоциклы 9 мая История успеха Транспортная реформа ГИБДД Скандалы ДТП Пожар В Екатеринбурге -40 градусов Мировые новости Конкурсы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru