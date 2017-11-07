Екатеринбуржец, ударивший беременную жену ножом, признан невменяемым

Следователи будут просить суд отправить его на принудительное лечение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Следственный комитет Орджоникидзевского района Екатеринбурга передал в суд уголовное дело в отношении местного жителя Григория Г., который в июле этого года ударил ножом свою беременную жену.

Все произошло в роддоме № 14 на Уралмаше. После нападения мужчины врачи боролись за жизнь потерпевшей и ребенка. В результате удалось спасти и маму, и малыша. Григория Г. "по горячим следам" задержала полиция.

– В ходе о следствия проведен ряд судебных экспертиз, допрошены родственники, а также сотрудники и пациенты медицинского учреждения. Согласно заключению экспертизы, гражданин признан невменяемым. Он не осознавал характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – заявили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.