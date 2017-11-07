В Екатеринбурге будут судить банду, у которой изъяли больше двух килограммов наркотиков

Для оплаты товара участники банды использовали банковские счета и лично с покупателями не встречалась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Чкаловский районный суд направлено уголовное дело банды предполагаемых наркоторговцев. Четыре екатеринбуржца обвиняются в "Покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы", сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

– Использовался сайт автоматических продаж, на котором размещалась информация о названиях, ценах, способах оплаты, условиях сбыта наркотиков и принимались заявки на их приобретение на территории Екатеринбурга и других городов Свердловской области, – пояснили в ведомстве.

Для оплаты за наркотики участники банды использовала банковские счета и лично с покупателями не встречалась. Это затрудняло работу полицейских по поимке преступников.

При задержании силовики изъяли у подозреваемых более 2,3 кг синтетических наркотиков.

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