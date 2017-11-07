Наверх
В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки ФСБ задержала начальника отдела полиции
19:50, сегодня
Екатеринбургский дизайнер выпустил коллекцию спортивной одежды для бойца Ивана Штыркова
19:42, сегодня
Распылил газ и убежал: в Академии госслужбы произошло ЧП
19:10, сегодня
В России трудовые книжки станут электронными
18:41, сегодня
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
Обещают выплатить все: "Екатеринбургэнерго" на суде попросил подождать с банкротством
18:05, сегодня
В Екатеринбурге пройдет новогодняя ярмарка билетов
17:41, сегодня
Валерия Гай Германика сняла на телефон клип для екатеринбургской группы "Обе две"
16:56, сегодня
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
А разговоров-то было: инновационный трамвай R1 никогда не запустят в Екатеринбурге
16:21, сегодня1
"Впервые в истории боксер выбрался из таких проблем": с Поветкина сняли последнюю пожизненную дисквалификацию
16:16, сегодня
В России будет составлен реестр из жильцов и арендаторов помещений в домах, доступный для каждого собственника
16:13, сегодня
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
В Свердловской области сменится глава СКР
15:37, сегодня
В Екатеринбурге два троллейбуса изменят маршрут
14:33, сегодня
"Победа" начнет летать из Москвы в Сибирь через аэропорт Екатеринбурга
14:29, сегодня
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
Белые мишки из екатеринбургского зоопарка получат игрушки из Германии
13:59, сегодня
Екатеринбуржец Сергей Карякин на "Дакаре-2018" выступит под первым номером
13:51, сегодня
Иномарку разрезали по частям, чтобы достать водителя: в Екатеринбурге у Объездной Nissan влетел в грузовик
13:12, сегодня
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
Екатеринбургская полиция отметит свой день рождения в цирке
13:00, сегодня
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
12:56, сегодня
В центре Екатеринбурга "Лада" сбила велосипедиста
12:54, сегодня
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
В Свердловской области подорожали продукты
12:39, сегодня1
"Будет "ЭКСПО" – будет и метро": в Москве рассказали о плюсах выставки для Екатеринбурга
12:26, сегодня2
"Я не с колхоза приехал": защитник "Автомобилиста" Трямкин рассказал о дебюте в сборной России
11:52, сегодня
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
11:26, сегодня
Екатеринбурженка завоевала медаль на первенстве Европы по тхэквондо
11:22, сегодня
В Екатеринбурге будут судить банду, у которой изъяли больше двух килограммов наркотиков
11:21, сегодня
Дмитрий Лепетиков, ВТБ24: от 2018 года мы ждем стабильности
Свердловского депутата будут судить за подглядывание за женщинами в туалете
10:57, сегодня2
Устав Екатеринбурга хотят изменить на случай отставки Ройзмана
10:35, сегодня1
Екатеринбуржец, ударивший беременную жену ножом, признан невменяемым
10:01, сегодня
Капремонт в радость: первоуральцы довольны ремонтом и благодарят подрядчика
До конца года в Свердловской области сдадут еще три долгостроя
09:45, сегодня1
На Урале стали реже пропадать люди
09:05, сегодня
В Екатеринбурге массово оштрафовали нелегальных продавцов
08:37, сегодня
Терминалы Уралтрансбанка готовы к обслуживанию бесконтактных карт
Вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением
08:14, сегодня
Полицейским Свердловской области разрешат штрафовать хулиганов в честь чемпионата мира – 2018
21:02, 07.11.20171
Путин дал три года на полный отказ от долевого строительства
20:05, 07.11.20171
В Екатеринбурге нашелся 10-летний Максим, который ушел гулять сутки назад
19:55, 07.11.2017
В Екатеринбурге у здания больницы № 24 скончался мужчина
19:29, 07.11.2017
Компанию наказали за рекламу SPA-салона, сотрудницы которого занимались проституцией
19:14, 07.11.2017
Качканарских буддистов признали сектой на основании несуществующей экспертизы
19:02, 07.11.20171
В Екатеринбурге установили 80 знаков "Переход по льду запрещен"
18:59, 07.11.2017
В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые площадки для ярмарок
18:36, 07.11.2017
В микрорайон Солнечный запустят трамвай маршрута № 34
18:28, 07.11.20173
День рождения Ельцин Центра отметят на "Острове 90-х"
18:15, 07.11.2017
На Среднем Урале Сбербанк незаконно забрал пособие у матери ребенка-инвалида
17:46, 07.11.20172
Екатеринбуржцы задолжали за коммунальные ресурсы 4,4 миллиарда рублей
17:26, 07.11.2017
Новый "Выживший" с Дэниелом Рэдклиффом: рецензия на фильм "Джунгли"
17:22, 07.11.2017
В Свердловской области продавали птиц из Красной Книги
17:16, 07.11.2017
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
17:08, 07.11.2017
"В Томске закрывают аэропорт": в Кольцово на сутки задерживают самолет
16:54, 07.11.2017
В Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток
16:29, 07.11.2017
Бог грома и смеха: рецензия на фильм "Тор: Рагнарек"
16:27, 07.11.2017
В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину
15:33, 07.11.20173

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки ФСБ задержала начальника отдела полиции

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки ФСБ задержала начальника отдела полиции
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Он работал главой отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге в среду, 8 ноября, задержали с поличным главу отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции. Информацию о происшествии "Нашей Газете" подтвердили в областном главке, вместе с тем, не указав данных подозреваемого.
 
Как сообщает Znak.com, был пойман во время получения взятки глава отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Верх-Исетскому району. Как уточняет источник издания, сотрудники УФСБ по Свердловской области чуть не потеряли его в лесу.

– Он сумел скрыться от них прямо в наручниках и с пачкой денег, которые пытались ему инкриминировать в качестве взятки. За ним 1,5 километра гонялись по лесу, еле догнали, – рассказал осведомитель.

500 тысяч рублей под контролем сотрудников ФСБ полицейскому передавал член Адвокатской палаты Башкортостана Игорь Жабокрик. Сейчас задержанным занимаются сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.
 
Согласно рабочей версии следствия, деньги, которые передавал Жабокрик, предназначались за решение проблем, возникших в полиции у одного из бизнесменов. 
 
Представители свердловских УФСБ, СКР и ГУ МВД пока отказались от комментариев.

– Всему свое время. Однозначные выводы делать пока преждевременно. Сыщикам управления собственной безопасности полицейского главка совместно с нашими партнерами из СК и ФСБ предстоит детально во всем разобраться и разложить по полочкам. Вместе с тем отмечу: если в ходе дальнейшего разбирательства будет установлена причастность этого должностного лица, меры реагирования последуют оперативно, – уточнил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

  • Подозреваемый ранее возглавлял отделение по контролю за топливно-энергетическим комплексом, недропользованием и ЖКХ в ОЭБиПК УМВД РФ по Екатеринбургу. Когда там сменилось руководство, полицейский перевелся в ОП № 9.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 08.11.2017, 19:50
Тэги: Деньги, Скандалы, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Приостановка полетов в Египет Транспортная реформа Истории 9 мая Пожар Горящие авто Культура Репортаж Скорая помощь Транспорт ЧМ-2018 Недвижимость Свердловской области Розыск ГИБДД Психология В Египте разбился самолет с российскими туристами Баскетбол ВУЗ Самолет Минобороны упал в Якутии Мировые новости Ту 154 Бизнес Авто Мотоциклы Происшествия Животные Опрос Сибирская язва Строительство Взрыв Парковки Личное Растения Музыка 9 мая Бэби-боксы Обрушение крыши на Калинина Развлечения Женщины Ошибки врачей Недвижимость ИГИЛ Путин Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Мужчины ЖКХ Кто заработал Приговор Лошагину Искусство Выставки СМИ Финансы Рейтинг Доска позора Гололед Отдых Горячее ЖКХ Свердловской области Дом-2 Хэллоуин-2015 Криминал Секс Дорожные воины История успеха Грипп в Екатеринбурге Коллекторы Конкурсы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дети Медицина Фото Политика Расстрел Жизнь в городе Корь Тест Образование Екатеринбуржцы в разных странах Мистика Скандалы В Екатеринбурге -40 градусов Спорт Пусть говорят Новости России Еда Крушение самолета под Ростовом Катастрофа Эксклюзив Семья Дело Пьянкова Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Биатлон Интервью Мультимедиа Футбол Экономика Хоккей Голодовка в колонии Кризис и санкции Высокие технологии Школа Убийство Ирины Вахрушевой Грипп Новости Расписание Дороги Погода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Смерть Снос монастыря на Качканаре Отношения Новый год Видео Волейбол Необычное МЧС Скандал с Новиковым ЗАГС Храм святой Екатерины Красота История Екатеринбурга Деньги Производство Ловец покемонов Военный репортаж Знаменитости Статистика Слухи Суд Афиша Убийство в Рахмангулово Расстрел на Депутатской Шоу-бизнес Лайфхак Туризм Позитив Интернет ДТП Самолет Экономия Здоровье Война ритуальных агентств Ельцин-центр Новости дня Религия Общественный транспорт Взятки Студенты Рецензия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru