В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки ФСБ задержала начальника отдела полиции

Он работал главой отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге в среду, 8 ноября, задержали с поличным главу отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции. Информацию о происшествии "Нашей Газете" подтвердили в областном главке, вместе с тем, не указав данных подозреваемого.

Как сообщает Znak.com, был пойман во время получения взятки глава отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Верх-Исетскому району. Как уточняет источник издания, сотрудники УФСБ по Свердловской области чуть не потеряли его в лесу.

– Он сумел скрыться от них прямо в наручниках и с пачкой денег, которые пытались ему инкриминировать в качестве взятки. За ним 1,5 километра гонялись по лесу, еле догнали, – рассказал осведомитель.

500 тысяч рублей под контролем сотрудников ФСБ полицейскому передавал член Адвокатской палаты Башкортостана Игорь Жабокрик. Сейчас задержанным занимаются сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Согласно рабочей версии следствия, деньги, которые передавал Жабокрик, предназначались за решение проблем, возникших в полиции у одного из бизнесменов.

Представители свердловских УФСБ, СКР и ГУ МВД пока отказались от комментариев.

– Всему свое время. Однозначные выводы делать пока преждевременно. Сыщикам управления собственной безопасности полицейского главка совместно с нашими партнерами из СК и ФСБ предстоит детально во всем разобраться и разложить по полочкам. Вместе с тем отмечу: если в ходе дальнейшего разбирательства будет установлена причастность этого должностного лица, меры реагирования последуют оперативно, – уточнил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.