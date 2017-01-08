Гости из Екатеринбурга зарезали пожилую женщину и ее сына в Челябинске

Челябинец пригласил двух случайных знакомых в гости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Челябинске задержали двух екатеринбуржцев, подозреваемых в двойном убийстве, сообщает АН «Доступ» сегодня, 9 января.

Житель Челябинска пригласил в гости двух пьяных прохожих

29 декабря 46-летний житель Челябинска пригласил к себе в квартиру двух мужчин из Екатеринбурга, с которыми он познакомился на улице. Челябинцу, который был в тот момент пьян, как и его новые знакомые, захотелось с ними выпить. Незнакомцы не понравились матери челябинца, которая жила в этой же квартире – женщина потребовала, чтобы мужчины покинули жилье, однако те выполнить требование хозяйки отказались.

Новые знакомые зарезали челябинца и его мать

По версии следствия, один из мужчин ударил пенсионерку и попросил своего приятеля принести нож. Вдвоем они зарезали женщину, а затем зашли в комнату, где находился ее сын. Один из мужчин схватил владельца квартиры и держал его, а второй перерезал челябинцу горло. После мужчины скрылись, прихватив с собой мобильный телефон убитого.

Подозреваемых задержали спустя два дня. Оба екатеринбуржца 38 и 43 лет были ранее судимы и злоупотребляли алкоголем. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве двух человек.

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