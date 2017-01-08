Лошадь убила мужчину во время рождественской прогулки в Свердловской области

Молодой мужчина упал с лошади, после чего она ударила его копытом по голове.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Сысертском районе лошадь ударила по голове копытом мужчину, от чего тот скончался на следующее утро, сообщили 9 января в областном управлении Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 7 января, во время рождественской прогулки. Компания отдыхающих каталась на лошадях местного конно-туристического клуба под присмотром двух инспекторов. 29-летний мужчина ехал на лошади шестым в группе из восьми всадников, по неизвестным пока причинам он упал с лошади , после чего животное ударило его копытом по голове.

Мужчине оказали первую помощь и госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего – утром 8 января он скончался в больнице.