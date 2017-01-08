Мужчину, гулявшего с девушкой и собакой в Каменске-Уральском, случайный прохожий убил из-за ревности

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Причиной убийства ночью 3 января 42-летнего мужчины из Каменска-Уральского, в котором подозревают 28-летнего молодого человека, стала ревность последнего, сообщает KU66.
По данным следователя территориального следственного отдела по Каменску-Уральскому Александра Дерябина, задержанный рассказал, что в тот вечер его жертва в лице 42-летнего мужчины стояла на стоянке возле дома вместе с гражданской женой и 27-летней соседкой.
Подозреваемый приревновал соседку. Он не слушал слов девушки о том, что они просто соседи, и ударил мужчину один раз ножом. От ранения тот скончался на месте.
– На теле было обнаружено колото-резаное ранение шеи. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп жителя Каменска-Уральского 1974 года рождения, – рассказал следователь Александр Дерябин.
- Труп погибшего мужчины обнаружили в 22.25 3 января возле дома на улице Лермонтова, 127, в Каменске-Уральском.
- Подозреваемый в момент убийства был пьян. До этого момента он и его жертва не были знакомы. Они жили в домах напротив.
- Сейчас подозреваемый 28-летний молодой человек арестован. Ему предъявили обвинение.