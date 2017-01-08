Мужчину, гулявшего с девушкой и собакой в Каменске-Уральском, случайный прохожий убил из-за ревности

Убийца и жертва не были знакомы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Причиной убийства ночью 3 января 42-летнего мужчины из Каменска-Уральского, в котором подозревают 28-летнего молодого человека, стала ревность последнего, сообщает KU66.

По данным следователя территориального следственного отдела по Каменску-Уральскому Александра Дерябина, задержанный рассказал, что в тот вечер его жертва в лице 42-летнего мужчины стояла на стоянке возле дома вместе с гражданской женой и 27-летней соседкой.

Подозреваемый приревновал соседку. Он не слушал слов девушки о том, что они просто соседи, и ударил мужчину один раз ножом. От ранения тот скончался на месте.

– На теле было обнаружено колото-резаное ранение шеи. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп жителя Каменска-Уральского 1974 года рождения, – рассказал следователь Александр Дерябин.