В Екатеринбурге грабители ювелирного магазина прострелили охраннику голову

Мужчина в коме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Грабители совершили налет на ювелирный магазин-ломбард «Золотой берег» в Екатеринбурге вечером 8 января, сообщает Life.ru.
Налетчики ограбили магазин-ломбард «Золотой берег» в Екатеринбурге
По словам очевидцев, возле ограбленного магазина было много полицейских и горожан, здесь же стояла машина скорой помощи – одному из сотрудников магазина грабители прострелили голову. Окровавленного охранника доставили в больницу и срочно прооперировали, сейчас 42-летний мужчина находится в коме.
Раненный грабителями охранник впал в кому
В областном управлении МВД подвердили факт налета на ломбард. По словам главы пресс-службы ведомства Валерия Горелых, двое мужчин в медицинских масках ворвались в помещение магазина около половины шестого вечера. Налетчики брызнули из газового баллончика в лицо 46-летней женщине-продавцу и сказали ей лежать, а в охранника несколько раз выстрелили из травматического оружия.
- Грабители унесли из магазина украшения на сумму около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают налетчиков и изучают записи с видеокамер, установленных в магазине.
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