В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася

Предположительно, мужчина хорошо знал своего убийцу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Как передает портал tagilcity.ru данный мужчина ранее сидел и известен в определенных кругах как Мася.
Тело нашла мать мужчины. Она долго пыталась дозвониться до сына, а затем пришла к нему в квартиру.
Полиция города совместно со следователями устанавливает круг лиц, с которыми имел контакт погибший, передает начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. Интересно, что убитый был найден не у порога своей квартиры, а в одной из комнат. Это значит, что убийцу он хорошо знал.
- Местные жители говорят о том, что мужчина явно жил не по средствам и подозревают, что причиной убийства стал его криминальный бизнес.