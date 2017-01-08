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В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася

В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася
16+
Фото: из архива НАШЕЙ
Предположительно, мужчина хорошо знал своего убийцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В одной из квартир Кушвы был найден труп местного жителя с огнестрельным ранением
Как передает портал tagilcity.ru данный мужчина ранее сидел и известен в определенных кругах как Мася.
Тело нашла мать мужчины. Она долго пыталась дозвониться до сына, а затем пришла к нему в квартиру.
Полиция города совместно со следователями устанавливает круг лиц, с которыми имел контакт погибший, передает начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. Интересно, что убитый был найден не у порога своей квартиры, а в одной из комнат. Это значит, что убийцу он хорошо знал.
  • Местные жители говорят о том, что мужчина явно жил не по средствам и подозревают, что причиной убийства стал его криминальный бизнес.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 09.01.2017, 08:44
Тэги: Криминал
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