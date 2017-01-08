В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася

Предположительно, мужчина хорошо знал своего убийцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В одной из квартир Кушвы был найден труп местного жителя с огнестрельным ранением

Как передает портал tagilcity.ru данный мужчина ранее сидел и известен в определенных кругах как Мася.

Тело нашла мать мужчины. Она долго пыталась дозвониться до сына, а затем пришла к нему в квартиру.

Полиция города совместно со следователями устанавливает круг лиц, с которыми имел контакт погибший, передает начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. Интересно, что убитый был найден не у порога своей квартиры, а в одной из комнат. Это значит, что убийцу он хорошо знал.