Смерть из-за любви: в Новоуральске в подъезде жилого дома нашли тело подростка

Друзья рассказали, что погибший был добрым и отзывчивым человеком.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Новоуральске в новогодние праздники в подъезде жилого дома нашли тело 18-летнего молодого человека. Смерть наступила в результате асфиксии. Криминальной составляющей следователи в ЧП не обнаружили, написал 9 января «Лайф».
Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи выясняют причины, которые могли толкнуть молодого человека на такой шаг.
— Молодой человек 18 лет был найден в подъезде своего дома в закрытом городе Новоуральске, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые привели к необдуманному поступку, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
- Как рассказали друзья погибшего, он всегда был жизнерадостным и добрым. Некоторые из знакомых Александра отметили, что он мог повеситься из-за проблем в отношениях с девушкой.