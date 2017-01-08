В Североуральске мужчина на улице напал на глубоко беременную женщину

В рождественский вечер он забрал у нее все, что было. Добычей стала сумка с продуктами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Североуральске прямо в Рождество на беременную женщину на улице напал мужчина и забрал у нее сумку с продуктами. Что толкнуло ранее не судимого работающего жителя на ограбление — предстоит выяснить полиции.

Напал сзади на улице

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сигнал в полицию Североуральска поступил 7 января в 23.40. 48-летняя жительница из поселка Третий Северный рассказала, что неизвестный на улице напал на ее дочь и забрал пакет с продуктами. Жертвой грабителя стала 22-летняя женщина, находящаяся на последнем сроке беременности.

— Полицейские установили, что около 20.30 нападавший схватил потерпевшую сзади за шею и потребовал у нее деньги. Та ответила, что наличности у нее нет и что грабитель может забрать все, что хочет. Преступник вырвал из ее рук пакет с продуктами и скрылся. Ущерб составил 500 рублей, — уточнили в ведомстве.

Вора задержали у него дома

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабитель был найден, им оказался 35-летний местный житель.

— Мужчина был задержан в съемной квартире, все похищенные продукты питания находились при нем. Что заставило работающего мужчину, не имевшего ранее проблем с законом, пойти на преступление, полиция установит в ходе следствия, — рассказали в пресс-службе полиции.