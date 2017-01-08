В Свердловской области пенсионер покончил с собой после визита коллекторов

По предварительной версии, пожилой мужчина совершил суицид вскоре после того, как в его подъезде появились надписи с угрозами и упоминанием его квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Асбесте следователи ведут проверку самоубийства пенсионера, который покончил с собой после визита коллекторов, сообщает «Новый регион» сегодня, 9 января.

Местные жители сообщили в соцсетях, что 6 января коллекторы исписали угрожающими надписями подъезд дома на улице Ладыженского, в котором проживал пенсионер. Надписи содержали номер квартиры - той самой, где жил пожилой мужчина.

9 января дверь в его квартиру была весь день открыта, пока туда не зашли соседи и не обнаружили пенсионера повешенным. Следствие пока не рассматривает визит коллекторов как единственную причину самоубийства мужчины. Сейчас идет доследственная проверка, есть данные об иных проблемах, которые имелись у погибшего.

С 1 января 2017 года вступил в силу так называемый закон о коллекторах, который ограничивает их деятельность. Закон запрещает коллекторам применять физическую силу к должникам, угрожать им, наносить вред здоровью и имуществу, размещать информацию о должнике за жилом доме, здании или в Интернете. Подробнее о законе читайте здесь.

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