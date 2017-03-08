Екатеринбуржец заплатит 100 тысяч за размещение двух экстремистских роликов в соцсети

Наказание настигло нарушителя спустя три года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

27-летний екатеринбуржец заплатит 100 тысяч рублей за два экстремистских видеоролика, которые он разместил в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснилось в ходе следствия и судебного разбирательства, два видеофайла антисемитского характера, разжигающие вражду и ненависть к представителям еврейской национальности, екатеринбуржец выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» еще в марте 2014 года.

– Таким образом он нарушил статью федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой на территории РФ запрещается распространение экстремистских материалов, – прокомментировала помощник прокурора Кировского района Наталья Южакова.

Спустя три года наказание настигло нарушителя.

По решению Кировского районного суда екатеринбуржец должен заплатить штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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