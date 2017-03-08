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Екатеринбуржец заплатит 100 тысяч за размещение двух экстремистских роликов в соцсети

Екатеринбуржец заплатит 100 тысяч за размещение двух экстремистских роликов в соцсети
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Наказание настигло нарушителя спустя три года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

27-летний екатеринбуржец заплатит 100 тысяч рублей за два экстремистских видеоролика, которые он разместил в социальной сети «ВКонтакте». 
 
Как выяснилось в ходе следствия и судебного разбирательства, два видеофайла антисемитского характера, разжигающие  вражду и ненависть к представителям еврейской национальности, екатеринбуржец выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» еще в марте 2014 года.  

– Таким образом он нарушил статью федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой на территории РФ запрещается распространение экстремистских материалов, – прокомментировала  помощник прокурора Кировского района Наталья Южакова.

Спустя три года наказание настигло нарушителя.
  • По решению Кировского районного суда екатеринбуржец должен заплатить штрафа в размере 100 тысяч рублей. 

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Евгений Светлый, 09.03.2017, 21:25
Тэги: Криминал, Суд, Деньги
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