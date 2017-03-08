Екатеринбурженка фасовала наркотики, чтобы уехать работать моделью в Париж

Также она призналась, что делала закладки по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне полиция вместе с представителями фонда «Город без наркотиков» накрыла квартиру, где фасовали наркотические вещества. На месте была задержана 19-летняя Екатеринбурженка Анастасия, которая призналась в том, что еще делала закладки, написал e1 9 марта.

Как рассказали в ГБН, девушку с наркотиками нашли в трехкомнатной квартире на Вильгельма де Геннина, 34, во время совместной операции УНК ГУ МВД по Свердловской области и сотрудников фонда. Как призналась сама 19-летняя задержанная, она фасовала и распространяла наркотики по городу. – Зайдя в комнату, мы застали девушку за фасовкой наркотиков. На столе вместе с весами лежали четыре пакетика-зиплока, в каждом из которых находилось 10 пакетиков поменьше, а также был обнаружен еще один пакет с еще не расфасованными препаратами. Общая масса изъятых наркотических веществ (N-метилэфедрон) составила 72 грамма, – рассказали в фонде ГБН. Публикация от @mia_ov_ Дек 30 2016 в 8:31 PST

На камеру Анастасия уточнила, что работает закладчицей уже около 1,5 месяцев. За это время ее заработок составил 30 тысяч рублей. И эти средства ей нужны были для того, чтобы поехать в Париж и работать там фотомоделью. В инстаграм девушки можно найти много снимков с фотосессий в Екатеринбурге.