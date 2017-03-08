Екатеринбурженка фасовала наркотики, чтобы уехать работать моделью в Париж

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Как рассказали в ГБН, девушку с наркотиками нашли в трехкомнатной квартире на Вильгельма де Геннина, 34, во время совместной операции УНК ГУ МВД по Свердловской области и сотрудников фонда. Как призналась сама 19-летняя задержанная, она фасовала и распространяла наркотики по городу.
– Зайдя в комнату, мы застали девушку за фасовкой наркотиков. На столе вместе с весами лежали четыре пакетика-зиплока, в каждом из которых находилось 10 пакетиков поменьше, а также был обнаружен еще один пакет с еще не расфасованными препаратами. Общая масса изъятых наркотических веществ (N-метилэфедрон) составила 72 грамма, – рассказали в фонде ГБН.
На камеру Анастасия уточнила, что работает закладчицей уже около 1,5 месяцев. За это время ее заработок составил 30 тысяч рублей. И эти средства ей нужны были для того, чтобы поехать в Париж и работать там фотомоделью. В инстаграм девушки можно найти много снимков с фотосессий в Екатеринбурге.
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