«Палец целый, просто поврежден ноготь»: в Горздраве рассказали о пострадавшем в детсаду пятилетнем мальчике

Полиция проводит проверку ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Горздраве Екатеринбурга НАШЕЙ сегодня, 9 марта, рассказали о состоянии малыша, которому 7 марта в детском садике на Вторчермете дверью прищемило палец. Ребенок вместе с мамой лечится в детской городской больнице №9.

Как уточнили в пресс-службе городского Управления здравоохранения, палец ребенку все-таки не оторвало, он на месте.

— ЧП произошло во вторник, 7 марта, пятилетний мальчик прищемил дверью палец, его госпитализировали в ДГБ №9 в травматологическое отделение. У него поврежден ногтевой фаланг. Врачи перевязали руку, оказали первую помощь. Сейчас мальчик лежит в больнице вместе с мамой, динамика положительная. Палец не отрывало, его никто не пришивал, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга, по ЧП проводится проверка.

— Родители в полицию пока не обращались, но по фактам публикации в СМИ проводится проверка. Сотрудники ПДН опросят родителей пострадавшего ребенка. По предварительным данным, произошел несчастный случай в детском саду № 405, ребенка ударило дверью, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о ЧП поступила днем 7 марта, когда в соцсетях друг семьи написал, что «маленькому мальчику оторвало палец дверью» в детсаду на Агрономической. Вечером в тот день комментариев получить не удалось.