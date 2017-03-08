После гибели 18 кошек и собак на «черной» передержке в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Проверка «черной» передержки на улице Уктусской, где в январе нашли трупы 18 кошек и собак, обернулась уголовным делом.
Напомним, когда зоозащитники попали в частный дом, хозяйка которого Анна Старикова брала животных на «передержку», им открылась ужасная картина: повсюду лежали трупы питомцев. Как уточнили в полиции, в доме было найдены тела 14 погибших собак и 4 кошек.
В ходе доследственной проверки была проведена экспертиза, которая показала, что животные умерли от голода.
– По заключению экспертов смерть животных наступила из-за истощения организма, вызванного халатным отношением и недокормом, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге в полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», расследование которого находится на контроле прокуратуры.
- Своего рода кладбище домашних животных в доме на Уктусской зоозащитники нашли 20 января 2017 года. После того, как хозяйка приюта не приехала на встречу, форумчане решили найти ее и попросить показать, что внутри дома.
- Изъятые из приюта 18 трупов животных были перевезены на хранение в Ветеринарную Академию. Там же была проведена их экспертиза.