После гибели 18 кошек и собак на «черной» передержке в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Экспертиза показала, что животные умерли от голода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Проверка «черной» передержки на улице Уктусской, где в январе нашли трупы 18 кошек и собак, обернулась уголовным делом.



Напомним, когда зоозащитники попали в частный дом, хозяйка которого Анна Старикова брала животных на «передержку», им открылась ужасная картина: повсюду лежали трупы питомцев. Как уточнили в полиции, в доме было найдены тела 14 погибших собак и 4 кошек.



В ходе доследственной проверки была проведена экспертиза, которая показала, что животные умерли от голода.

– По заключению экспертов смерть животных наступила из-за истощения организма, вызванного халатным отношением и недокормом, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге в полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», расследование которого находится на контроле прокуратуры.