Три убийства за 300 тысяч рублей: в Екатеринбурге свидетели делятся подробностями по делу «банды Тропиканки»

НАША ведет онлайн-трансляцию с процесса в Свердловском облсуде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Спустя две недели в Свердловском областном суде возобновляется процесс по делу так называемой «банды Тропиканки». Корреспондент «Нашей Газеты» 9 марта 2017 года ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

На скамье подсудимых четыре человека: жители поселка Нейво-Шайтанский Светлана Степенько, ее сожитель Илья Муравьев, парень дочери Степенько Вячеслав Неглец и бизнесвумен из Алапаевска Наталья Глаголева.

Предприниматель – единственная из подсудимых, кто не содержится в СИЗО. Ее обвиняют только по статье «Мошенничество». На счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, убийство трех человек. Неглецу вменяют причастность к гибели двух жителей поселка.

Однако родственников жертв такое распределение ролей не устраивает. Братья и сестры погибших считают, что к убийствам Степенько подтолкнула Наталья Глаголева.

Светлана Степенько

От долга к убийствам

На предшествующем заседании, которое прошло 22 февраля, муж Натальи Глаголевой Андрей рассказал подоплеку всей истории. По его словам, Светлана задолжала его жене 300 тысяч рублей. В 2015 году Степенько отдала в залог Глаголевой украшения и бытовую технику, но проблему с возвратом долга это не решало.

Светлана, со слов Андрея, сказала, что у нее есть должники и что она их будет приводить Глаголевой. У предпринимателя, владеющего магазином меховых изделий, к тому времени был договор с банком, по которому покупатели могли брать вещи в кредит. Деньги поступали на счет Глаголевой.

Наталья Глаголева

Ошибка ценой в 238 тысяч рублей

Далее, как следует из материалов дела, в магазине бизнесвумен кредиты на общую сумму 238 тысяч 632 рубля получили три заемщика. Никто из них не был платежеспособен и все трое, по словам сотрудников банка, злоупотребляли алкоголем.

Примечательно, что на месте – в Алапаевске – заемщиков проверял агент банка. Затем компьютер проверял их платежеспособность. Все сомнительные кредиты были одобрены в ноябре 2015 года. В декабре служба безопасности банка спохватилась.

В Москве изучили фотографии сомнительных заемщиков. Далее выяснилось, что компьютер одобрил заявки, в которых адрес регистрации клиентов совпадал с адресом работодателя. По всем трем сомнительным кредитам банк получил только один платеж.

Кем были погибшие

Все трое должников Светланы Степенько были ее земляками. Первый – Виктор Лямжин. Со слов сестры, действительно злоупотреблял алкоголем и официально нигде не работал. По версии следствия, Муравьев и Неглец убили Лямжина, устроив в его доме пожар.

Второй заемщик – Валентина Мишагина. По данной ее братом характеристике она выбивается из ряда «асоциальных личностей». Спиртные напитки употребляла умеренно, жила в достатке. По версии следствия, Степенько и Муравьев в декабре 2015 года вывезли ее в лес, где она замерзла насмерть. Тело Мишагиной обнаружили только 14 февраля 2016 года.

Последняя жертва – Александр Брюшин. Перед смертью недавно освободился из колонии и безуспешно пытался взять кредит на лекарство матери. Свои услуги ему предложила Степенько. В январе 2016 года, предполагает следствия, Брюшина насмерть забили железным прутом. В расправе участвовали Неглец и Муравьев.

Онлайн-трансляция из зала суда

10.26. Добрый день. Сегодня ожидается допрос свидетелей из Алапаевска.

Перед началом процесса произошел курьезный случай. Пристав запустил участников дела и прессу в зал до того, как в «аквариум» завели фигурантов. Представитель конвоя отругал пристава.

10.28. В этот раз среди слушателей в зале находятся муж Глаголевой Андрей, который на прошлом заседании выступал свидетелем, и сестра одного из подсудимых.

На прошлом заседании среди слушателей была мама Муравьева.

10.32. Ввели подсудимых. Разместили их в «аквариуме».

Степенько спрашивает у сожителя:

– Как дела? – Плохо, – смеясь, отвечает Муравьев.

Сестра одного из подсудимых попыталась поймать взгляд брата. Пристав пригрозил ей удалением из зала.

10.38. Включили трансляцию из Алапаевска.

В зале городского суда местный секретарь пытается навести порядок среди родственников погибших. Там смешались свидетели и слушатели. Некоторые из родственников требуют, чтобы их пустили выступить свидетелями.

Сложно сказать, кто чей родственник, поскольку экран повернут от НАШЕГО журналиста на 180 градусов.

10.40. Традиционно начало процесса задерживается на десять минут.

10.42. Между тем до начала суда некоторые потенциальные свидетели в зале суда Алапаевска пытались рассказать свою историю. По словам некоего мужчины, его тоже хотели сделать заемщиком. К сожалению, его обрывает секретарь и невозможно услышать историю в деталях.

10.50. Вошел судья, процесс начался.

Секретарь из Алапаевска рассказывает, что в зале родственники Мишагиной и Брюшина, первой жертвы.

В суд не пришла его мать, Маргарита Брюшина. Ее должны были допросить в качестве свидетеля, но она парализована и не в состоянии явиться на заседание.

10.52. Начинается допрос первого свидетеля – Александра Брюшина. Живет он в Алапаевске. Официально нигде не работает. Ни с кем из подсудимых не знаком.

Александр – старший брат Брюшина, которого забили насмерть железным прутом. Александр не знал, что его брат брал кредит.

– Он нуждался в деньгах. Матери надо было помочь и ремонт дома сделать. Он работу подыскивал, – рассказывает Александр.

10.55. Александр жизнью своего брата интересовался не так активно, как сестра, которая отговаривала покойного иметь дела со Степенько

На большинство вопросов прокурора один ответ: «Не знаю».

10.57. Прокурор нашел противоречия в показаниях свидетеля. Ранее Александр говорил, что другой свидетель – Тарасова – познакомила погибшего со Степенько.

10.59. Зачитываются первые показания. Год назад Александр говорил, что его брат рассказывал о своем уговоре со Степенько. На кредитные средства он планировал купить лекарства для матери и починить крышу.

После зачитывания показаний Александр Брюшин подтвердил свои слова, сказанные год назад.

11.04. Слово предоставили Дмитрию Брюшину, еще одному брату погибшего.

Дмитрий тоже ни с кем из подсудимых не знаком.

Примечательно, что потерпевшими проходит не вся родня Брюшина, а только его сестра Помазкина.

Показания Дмитрия идентичны показаниям его брата Александра. Дмитрий говорит, что он редко общался с братом.

11.09. Дмитрий и о матери толком не знает, чем она именно болеет.

– А что, кроме брата никто не мог помочь матери? – спрашивает судья. – Да все помогаем. Немного, – говорит Дмитрий.

От Дмитрия Брюшина судья ценных показаний так и не смог добиться. После вопроса о матери он отпустил Дмитрия.

11. 14. На трибуну вышла Наталья Брюшина, вторая сестра погибшего Брюшина. Безработная. Из всех подсудимых она знает Муравьева. Он жил в соседнем бараке, и знакомство с ним было шапочное. Наталья с братом общалась.

– Он хотел на работу устроиться, но так и не устроился. Такая ситуация получилась, – говорит Брюшина.

Знакомство своего брата с подсудимыми она не подтвердила. О желании брата взять кредит и устроиться на работу Наталья узнала от мамы.

11.19. О встречах своего брата, связанных с оформлением кредита, Наталья ничего не знает. Сестра пересказывает слова матери о том, что брату назначила встречу на остановке некая Наталья. Сказала, что его будет ждать сюрприз. 16 января он ушел на встречу со своей племянницей и не вернулся.

11.24. Адвокат жалуется судье, что сестре подсказывают показания из зала. Судья усмехается и затем переключается к свидетелю с вопросом: что с вашей мамой?

– Моя мама Маргарита Анатольевна после смерти папы слегла. А после случившегося с братом у нее ноги отказали и глаза не видят. Она плачет постоянно, – рассказывает Наталья.

Судья решил зачитать показания Маргариты Анатольевны в суде. Но Светлана Степенько считает, что мать Брюшина должна дать показания в зале суда. Судья ей напомнил, что пожилая женщина серьезно больна, и начал зачитывать показания.

11.30. Маргарита Брюшина рассказывала, что проживала в доме с множеством своих детей и внуков. Один из ее сыновей недавно освободился из колонии. Пил, но в меру. Сначала, говорила Маргарита, кредит пытались оформить на нее. Но пожилой женщине отказали.

Затем через некую Тарасову ее сына свели со Степенько. Несколько раз его возили для оформления кредита. После одной из поездок он вернулся грустный, сказав, что ему отказали в деньгах.

11.34. 16 января на телефон Маргариты Анатольевны позвонили и пригласили подойти на остановку. С собой Брюшин взял племянницу, дочь своей сестры Помазкиной. Дойдя до остановки, он созвонился с теми, кто его пригласил.

Брюшин отдал телефон матери племяннице и отправил ее домой. В тот же день Маргарите Анатольевне позвонил сын и сказал, что уезжает. В конце разговора он пожелал «всего хорошего».

11.37. После этого сын пропал. Маргарита Анатольевна пыталась дозвониться по телефону до некой Натальи, которая пригласила ее сына на встречу. Взявшая трубку девушка сказала, что никакой Натальи не знает, но у нее есть мама Зинаида, которая работает в Екатеринбурге.

Маргарита Анатольевна объяснила, что после звонка по этому номеру пропал ее сын.

– Бедный мальчик, бедный. Как жаль что его убили, – ответила девушка, хотя Маргарита ничего про убийство сына не говорила.

11.43. Далее Маргарита Анатольевна узнала, что Степенько после пропажи Брюшина учила Тарасову, которая свела заемщика со Светланой, как и что говорить в полиции. По словам матери погибшего, Тарасова должна была сказать, что Брюшин взял деньги в микрофинансовой организации и затем скрылся от кредиторов.

11.46. Узнав об этом, Маргарита Анатольевна посчитала, что Натальей, которая вызвала Брюшина на последнюю встречу, является Степенько. Маргарита Анатольевна потребовала от Светланы отдать сына. Но та заявила, что мать его больше не увидит.

Чтение показаний закончено.

11.50. Для дачи показаний вызвали продавщицу Наталью, которая работала с 2011 года в магазине Глаголевой.

Свидетель рассказала, что не занималась оформлением кредитов. Но помнит Степенько. Светлана была должником Глаголевой, а затем Степенько приводила «обычных деревенских жителей» для покупки товара.

Однако продавщица не видела, чтобы Глаголева лично оформляла кредиты, впрочем, и как товары выдавали, свидетель тоже не видела.

11.56. Как рассказала продавщица, Светлана Степенько покрывала свои долги за счет оформления кредита на «деревенских».

– Откуда вы это знаете? – спросила адвокат. – Мне Вика рассказала, – ответила продавщица, не уточнив, кто такая Вика.

11.58. Прокурор выступил за чтение первоначальных показаний из-за серьезных расхождений.

Продавщица и не скрывает, что многое позабыла из тех показаний, что она дала год назад.

Итак, читают показания работника Глаголевой. Из них следует, что товар отпускался без кассовых чеков. С разрешения Глаголевой продавцы могли продавать товары в долг своим знакомым.

12.01. Своего начальника Наталья охарактеризовала как «строгого, нормального руководителя, не хитрого, но который у себя на уме».

Наталья в своих первых показаниях говорила, что в магазин приводили неопрятных, нестриженных людей, на которых оформляли кредиты. Продавщица признавалась, что ее удивило, как банк выдавал кредит таким людям.

Кроме того, Наталья говорила, что в магазин Степенько приезжала со своим сожителем, который был настолько моложе Светланы, что продавцы посмеивались.

12.06. Наталья вспоминала, что когда в магазин пришла полиция, Глаголева запаниковала и сказала: «Во что я вас втянула!» Продавцам она велела сказать, что оформлением кредитов занималась только она. Как выяснилось из показаний, подписи в кредитных договорах ставила другая продавщица, Егарыч.