Разыскиваются потерпевшие: в Свердловской области мошенница избавляла людей от «страшной порчи» и денег

Целительница похитила у 77-летней пенсионерки в Билимбае 100 000 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В поселке Монетный полицейские задержали 61-летнюю женщину, которую подозревают в мошеннических действиях в отношении жительницы Первоуральска, сообщает сегодня, 9 марта, первоуральский Отдел МВД России.

У пенсионерки в Билимбае украли сто тысяч рублей

14 января в полицию Первоуральска обратилась 77-летняя жительница поселка Билимбай, у которой похитили 100 000 рублей.

Пенсионерка рассказала, что днем в ее квартиру постучала неизвестная женщина и попросила попить воды. Гостья также поинтересовалась, есть ли в доме деньги. Узнав, что у хозяйки есть сбережения, стала рассказывать, что на пожилой женщине «страшная порча», которую нужно срочно снять, иначе случится беда.

– Незнакомка попросила принести постельное белье и всю наличность. Совершив несколько манипуляций, женщина завязала простыню на теле пенсионерки якобы вместе с деньгами и рекомендовала в течение часа полежать таким образом, после чего покинула квартиру. Через полчаса пенсионерка, не обнаружив денег, осознала обман и обратилась в полицию, – сообщили в полиции Первоуральска.

Целительница из Монетного обчищала пенсионеров

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Первоуральские сыщики по описанию потерпевшей установили личность непрошеной гостьи и задержали предполагаемую преступницу в поселке Монетный, где она проживает в течение нескольких лет.

Женщина ранее неоднократно судима за аналогичные преступления, последний раз освободилась в 2007 году.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, причастна ли подозреваемая к подобным преступлениям в Первоуральске и других городах Свердловской области.

Потерпевших и лиц, обладающих значимой информацией, полицейские просят сообщать по телефонам: 8 (3439) 64-82-21 или 02 – дежурная часть ОМВД.

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