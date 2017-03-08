В Свердловской области полицейский спас пять человек из горящего дома

Мужчина вывел из огня трех взрослых и двух детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Тавде инспектор ДПС спас пять человек из пожара, сообщили в областном управлении МВД сеодня, 9 марта.

Полицейский Анатолий Смакотин вместе с семьей ехал на своем автомобиле от родителей. По пути он заметил пожар - на улице Уральской горел жилой дом. Анатолий остановил машину и подбежал к дому, половина которого уже была в огне - пламя пробивалось сквозь крышу и возле входа.

Полицейский вызвал пожарных и стал стучать в окно дома. На стук откликнулась женщина, Анатолий стал кричать, чтобы она шла на его голос. Благодаря этому полицейскому удалось эвакуировать пожилую женщину через окно. Затем из другой половины дома Анатолий вывел на улицу целую семью - двух взрослых и двух детей.

Дождавшись врачей, Анатолий передал им пострадавших и только после этого отправился домой. Стоит отметить, что в тот день полицейский находился в отпуске.

Анатолий Смакотин будет поощрен за спасение людей из пожара.

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