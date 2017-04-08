Следователи проверяют в Екатеринбурге управляющую компанию, в доме которой на детскую кровать упал потолок

11-летнюю девочку спас отец, который услышал треск перекрытий потолка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Следственный отдел организовал в Екатеринбурге проверку по факту обрушения частей потолка на детскую кровать в общежитии на улице Кварцевой, сообщили сегодня, 9 апреля, в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, утром 8 апреля в комнате на втором этаже обрушились штукатурка и деревянные перекрытия потолка. Они упали на диван, где до этого спала 11-летняя девочка. Спасти ребенка успел отец, который услышал громкий треск перекрытий и забрал девочку.