В Березовском посреди ночи эвакуировали жильцов многоэтажки из-за горящего балкона

Огонь тушили восемь пожарных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017
В ночь на воскресенье, 9 апреля, в многоэтажке на улице Театральной в Березовском вспыхнул балкон на восьмом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, там горели покрышки и другие вещи жильцов.
Около полуночи спасателям пришлось эвакуировать жителей соседних квартир. Пожар полностью потушили в 00:52.
- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожар тушили восемь спасателей с тремя единицами специальной техники.