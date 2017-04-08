В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения коллекторов на 11-летнего инвалида

Доследственная проверка находится под контролем прокуратуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Следователи Верх-Исетского района возбудили уголовное дело в отношении коллекторов, которые избили 11-летнего ребенка-инвалида в Екатеринбурге. Дело возбуждено по статье «Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (часть 2 статьи 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следователей, 5 апреля этого года примерно в 18:00 в Екатеринбурге трое мужчин напали на ученика пятого класса коррекционной школы. Его избили в лифте дома, где мальчик живет с мамой.

Коллекторы требовали, чтобы мать мальчика вернула долг в размере 300 тысяч рублей. Хотя на самом деле такого долга на ней нет.

К проверке произошедшего подключилась и прокуратура. Ведомство проверит деятельность организации, где был оформлен кредит, который коллекторы требуют с матери мальчика. Также прокуратура выяснит, числится ли этот кредит на женщине. Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры.