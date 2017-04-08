В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения коллекторов на 11-летнего инвалида

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017
Следователи Верх-Исетского района возбудили уголовное дело в отношении коллекторов, которые избили 11-летнего ребенка-инвалида в Екатеринбурге. Дело возбуждено по статье «Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (часть 2 статьи 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
По данным следователей, 5 апреля этого года примерно в 18:00 в Екатеринбурге трое мужчин напали на ученика пятого класса коррекционной школы. Его избили в лифте дома, где мальчик живет с мамой.
Коллекторы требовали, чтобы мать мальчика вернула долг в размере 300 тысяч рублей. Хотя на самом деле такого долга на ней нет.
К проверке произошедшего подключилась и прокуратура. Ведомство проверит деятельность организации, где был оформлен кредит, который коллекторы требуют с матери мальчика. Также прокуратура выяснит, числится ли этот кредит на женщине. Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры.
- Ранее сообщалось, что кредит на сумму 300 тысяч рублей брала в банке тетя 11-летнего мальчика. Она является сестрой-близнецом его матери и прописана по тому же адресу.
- Тетя школьника брала кредит на покупку машины. Она его погасила, но из-за высоких процентов оказалась должна банку такую же сумму.