СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего заводе УРБО в Екатеринбурге

Следователи раскрыли обстоятельства гибели сотрудника предприятия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на заводе «Уральское буровое оборудование» (УРБО), сообщается 8 мая 2017 года на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла в понедельник, 8 мая. По уточненным данным, на рабочего рухнула металлическая секция буровой установки.
Падение произошло во время перемещения детали. Рабочий-стропальщик в этот момент оказался в опасной зоне.
- В результате падения конструкции рабочему переломало ребра и кости голени. Стропальщик скончался на месте.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- В настоящее время следствие ищет лиц, отвечавших на предприятии за технику безопасности.