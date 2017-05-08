Дым столбом и эвакуация пассажиров: в Екатеринбурге на Южном автовокзале выгорели ларьки

Местные жители посчитали, что горят автобусы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
В Екатеринбурге утром 9 мая 2017 года произошел крупный пожар на территории Южного автовокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В 06.15 спасателям поступил сигнал о возгорании ларьков, расположенных на территории. Пожар бушевал на площади 250 квадратных метров. Через 15 минут после вызова сотрудники МЧС локализовали огонь, а потом полностью потушили огонь.
- Пользователи в соцсети рассказывают, что из-за пожара все посетители автовокзала были эвакуированы.
- Некоторые посчитали, что на предприятии горят автобусы.