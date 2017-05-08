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Дым столбом и эвакуация пассажиров: в Екатеринбурге на Южном автовокзале выгорели ларьки

Дым столбом и эвакуация пассажиров: в Екатеринбурге на Южном автовокзале выгорели ларьки
16+
Фото: VK.com/Мария Овечкина
Местные жители посчитали, что горят автобусы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

В Екатеринбурге утром 9 мая 2017 года произошел крупный пожар на территории Южного автовокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 06.15 спасателям поступил сигнал о возгорании ларьков, расположенных на территории. Пожар бушевал на площади 250 квадратных метров. Через 15 минут после вызова сотрудники МЧС локализовали огонь, а потом полностью потушили огонь.

  • Пользователи в соцсети рассказывают, что из-за пожара все посетители автовокзала были эвакуированы.
  • Некоторые посчитали, что на предприятии горят автобусы. 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 09.05.2017, 12:07
Тэги: Пожар
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