Едва не заполыхал жилой дом: в Екатеринбурге выгорело двухэтажное безлюдное здание

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
В Екатеринбурге в ночь на 9 мая 2016 года сгорело двухэтажное нежилое здание в районе пересечения улиц Куйбышева и Розы Люксембург, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01.58. К приезду сотрудников МЧС огнем была охвачена площадь 600 квадратных метров.
— Из-за угрозы распространения огня из соседнего жилого дома эвакуированы 25 человек, в т.ч. 5 детей. На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Пожарные принимают меры к локализации огня и не допущению его распространения на соседний жилой дом. В тушении задействованы 19 единиц техники, 77 человек личного состава, — говорится в сообщении.
Огонь был потушен спасателями к 04.45. Соседние жилые дома огенборцам в итоге удалось отстоять.
- За сегодняшнее утро это не первый крупный пожар в городе. Через несколько часов после этого пожара заполыхали ларьки на территории Южного автовокзала.