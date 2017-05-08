Едва не заполыхал жилой дом: в Екатеринбурге выгорело двухэтажное безлюдное здание

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 9 мая 2016 года сгорело двухэтажное нежилое здание в районе пересечения улиц Куйбышева и Розы Люксембург, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01.58. К приезду сотрудников МЧС огнем была охвачена площадь 600 квадратных метров.

— Из-за угрозы распространения огня из соседнего жилого дома эвакуированы 25 человек, в т.ч. 5 детей. На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Пожарные принимают меры к локализации огня и не допущению его распространения на соседний жилой дом. В тушении задействованы 19 единиц техники, 77 человек личного состава, — говорится в сообщении.

Огонь был потушен спасателями к 04.45. Соседние жилые дома огенборцам в итоге удалось отстоять.