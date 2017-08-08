Ночью в районе Южного автовокзала нашли труп мужчины

Следов насилия на теле не обнаружено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
В ночь с 8 на 9 августа в Екатеринбург во дворе дома № 142 по улице 8 марта нашли труп 27-летнего мужчины.
– Расследованием занимается Следственный отдел Ленинского района. На теле мужчины следов насилия не обнаружено. Труп отправили на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
- Добавим, что на прошлой неделе из пятиэтажки на Луначарского, 210, выпрыгнул мужчина и разбился насмерть.
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