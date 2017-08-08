«Побеждал нокаутами и много шутил». НАША пообщалась с друзьями погибшего в Асбесте подростка-кикбоксера

Парень завоевывал медали на крупных российских соревнованиях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Погибший во время спарринга в детском лагере Асбеста кикбоксер Василий Иванов (имя изменено – прим. редакции) запомнился друзьям-спортсменам сильным бойцом, который предпочитал нокаутировать своих соперников. Об этом НАШЕЙ рассказал один из частых спарринг-партнеров Василия.

– Олег был очень целеустремленным спортсменом. Практически во всех боях он побеждал нокаутом. Ездил на множество соревнований областного и российского уровня, "привозил" второе место, – рассказывает кикбоксер.

Тренировался Олег в Первоуральске под руководством одного из лучших тренеров Свердловской области по кикбоксингу Михаила Плюхина, который воспитал несколько поколений сильных спортсменов. Многие из них завоевывали престижные международные награды. Например, в 2015 году воспитанник Плюхина кикбоксер Григорий Мороз стал серебряным призером первенства Европы среди молодежи в Испании.

Судя по странице Василия в социальной сети, спортом, в особенности, единоборствами он по-настоящему болел. В подписках у парня множество различных сообществ, посвященных боксу, кикбоксингу и единоборствам. Одна из фотографий на его страничке – со звездой российской эстрады Олегом Газмановым.

Запомнился друзьям Василий не только своими спортивным успехами, но и человеческими качествами.

– Это невероятно грустно, в это сложно поверить, – говорит в беседе с корреспондентом НАШЕЙ один из приятелей погибшего кикбоксера. – Олег был классным, добрым и хорошим человеком. Одно из главных его человеческих качеств – он почти в любой ситуации шутил.

Напомним, несчастный случай произошел во вторник днем в детском лагере "Заря" под Асбестом. После удара в солнечное сплетение парень не смог подняться с ринга. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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