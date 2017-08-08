Покусавшая полицейских жительница Богдановича отделалась штрафом

Женщина хотела заступиться за пьяного сына.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Городской суд Богдановича вынес приговор 50-летней местной жительнице Ирине Нейуминой, которая покусала двоих полицейских.

Все произошло 17 апреля этого года. Сначала несовершеннолетнего ребенка женщины задержали пьяным за рулем машины. Парень был доставлен в отдел полиции №7.

Вызволять сына пришла его мать, тоже будучи пьяной.

– После требования полицейского проследовать за ним, Нейумина укусила полицейского за левую руку и нанесла ему не менее 3 ударов руками в грудь, – сообщили в областной прокуратуре.

Все происходящее снимал на камеру инспектор ДПС. Он тоже попал под раздачу, Неумина его дважды ударила и укусила за руку.

Она была признана виновной в совершении применения насилия в отношении представителей власти.

Суд назначил Ирине Нейуминой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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