Покусавшая полицейских жительница Богдановича отделалась штрафом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
Городской суд Богдановича вынес приговор 50-летней местной жительнице Ирине Нейуминой, которая покусала двоих полицейских.
Все произошло 17 апреля этого года. Сначала несовершеннолетнего ребенка женщины задержали пьяным за рулем машины. Парень был доставлен в отдел полиции №7.
Вызволять сына пришла его мать, тоже будучи пьяной.
– После требования полицейского проследовать за ним, Нейумина укусила полицейского за левую руку и нанесла ему не менее 3 ударов руками в грудь, – сообщили в областной прокуратуре.
Все происходящее снимал на камеру инспектор ДПС. Он тоже попал под раздачу, Неумина его дважды ударила и укусила за руку.
- Она была признана виновной в совершении применения насилия в отношении представителей власти.
- Суд назначил Ирине Нейуминой штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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