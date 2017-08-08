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В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей

В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Неизвестные вынесли сейф с деньгами из будки на улице Бажова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге на улице Бажова неизвестные ограбили будку приема платежей за коммунальные услуги.
 
Грабители взломали будку приема платежей, стоящую в торговом зале магазина "Елисей", и вынесли сейф с деньгами. Поврежденная будка после ограбления осталась стоять в наклоненном положении, пока ее не увезли из магазина. Какой именно суммой завладели грабители, не разглашается. 
 
Пункт приема платежей принадлежит ООО "ЕРЦ – Финансовая логистика". В компании сообщили, что решают вопрос об усилении охраны других касс, передает "Новый день". Все деньги, которые екатеринбуржцы внесли в данном пункте приема платежей, будут перечислены в ЕРЦ и поставщикам услуг.
  • Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают грабителей.

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Маша Шмурыгина, 09.08.2017, 15:15
Тэги: Происшествия
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