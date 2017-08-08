В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей

Неизвестные вынесли сейф с деньгами из будки на улице Бажова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге на улице Бажова неизвестные ограбили будку приема платежей за коммунальные услуги.

Грабители взломали будку приема платежей, стоящую в торговом зале магазина "Елисей", и вынесли сейф с деньгами. Поврежденная будка после ограбления осталась стоять в наклоненном положении, пока ее не увезли из магазина. Какой именно суммой завладели грабители, не разглашается.

Пункт приема платежей принадлежит ООО "ЕРЦ – Финансовая логистика". В компании сообщили, что решают вопрос об усилении охраны других касс, передает "Новый день". Все деньги, которые екатеринбуржцы внесли в данном пункте приема платежей, будут перечислены в ЕРЦ и поставщикам услуг.