В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей

Неизвестные вынесли сейф с деньгами из будки на улице Бажова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
В Екатеринбурге на улице Бажова неизвестные ограбили будку приема платежей за коммунальные услуги.
Грабители взломали будку приема платежей, стоящую в торговом зале магазина "Елисей", и вынесли сейф с деньгами. Поврежденная будка после ограбления осталась стоять в наклоненном положении, пока ее не увезли из магазина. Какой именно суммой завладели грабители, не разглашается.
Пункт приема платежей принадлежит ООО "ЕРЦ – Финансовая логистика". В компании сообщили, что решают вопрос об усилении охраны других касс, передает "Новый день". Все деньги, которые екатеринбуржцы внесли в данном пункте приема платежей, будут перечислены в ЕРЦ и поставщикам услуг.
- Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают грабителей.