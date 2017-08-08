В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде, воровавшей с кондитерской фабрики

Они воровали сахар и орехи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор восьми участникам местной банды, которые воровали сахар и орехи с кондитерской фабрики. В период с июля по октябрь 2016 года они нанесли ущерб на 4,8 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Эдуарда Михалева, Дмитрия Богомолова, Евгения Хайрутдинова, Максима Пушкина, Дениса Романова, Андрея Ширшова, Владимира Зворыгина, Олега Тютьнева.

В период с июля по октябрь 2016 года они нанесли ущерб на 4,8 миллиона рублей.

Михалев искал потенциальных покупателей и распоряжался деньгами от выручки. Богомолов подписывал документы, организовывал выпуск машин с похищенным сырьем с территории предприятия без очереди.

Хайрутдинов совместно с Михалевым и Пушкиным обеспечивали загрузку и доставку похищенного.

– Машины с сырьем перехватывались на подъезде к Нижнему Тагилу, где часть сырья перегружалась в заранее подготовленные автомобили. Либо похищенное сырье загружалось непосредственно на территории кондитерской фабрики, - сообщает областная прокуратура.

Украденный сахар и орехи они продавали одному из предпринимателей. Он тоже попал под суд.

Приговором суда Михалеву назначено 3 года колонии общего режима.

Богомолову и Хайрутдинову по 2 года 6 колонии общего режима каждому

Пушкину и Ширшову дали 1, 5 года условного срока каждому

Тютнева и Зворыгина суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.

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