Задушили и разбили лицо камнем: в Свердловской области нашли труп молодой женщины

На обезображенное тело наткнулся случайный прохожий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Нижней Туре нашли тело жестоко убитой женщины, сообщает Ura.ru.

На труп 32-летней жительницы наткнулся в 200 метрах от Дворца культуры прохожий. Женщину задушили и разбили лицо камнем. По его словам, он шел вдоль пруда и увидел убегающего мужчину, который бежал от того места, где лежало тело. Сейчас правоохранительные органы проверяют показания молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело направлено на экспертизу, чтобы установить, была ли женщина изнасилована, сообщили в областном управлении Следственного комитета.