Под Режом пять человек погибли в пожаре

Пожарные устанавливают причину возгорания, прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Минувшей ночью в селе Черемисское произошел пожар в одном из частных домов. Уже через три минуты после вызова в МЧС пожарные прибыли на место.

Пламя удалось потушить за 19 минут усилиями 10 человек и трех пожарных машин, однако избежать жертв не удалось. В пожаре погибло 5 человек.

– Все погибшие – мужчины. Среди них: братья Леонид и Александр Колотовы 1949 и 1951 годов рождения. Их однофамилец Михаил Колотов 1956 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за совершение тяжкого преступления. А также Юрий Чесноков 1964 года рождения и Андрей Сметанин 1976 года рождения. Один из этих граждан накануне трагедии получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. Скорее всего, они после бурной вечеринки заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом, – отметил официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Предварительно известно, что пожар возник в надворных постройках, которые вплотную примыкают к жилому дому.

По имеющейся информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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