В Екатеринбурге ограбили отделение Сбербанка

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Злоумышленник взорвал банкомат и скрылся. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 Минувшим вечером в Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение Сбербанка на улице Блюхера. Злоумышленник ворвался в помещение и взорвал банкомат. – На место выезжали две следственно-оперативные группы. Проведен осмотр места происшествия, изъят ряд вещественных доказательств, которые сейчас изучаются. Ущерб устанавливается. Сейчас ведется розыск злоумышленника – сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе городской полиции. Очевидцев происшествия просят сообщать информацию по телефону дежурной части: (343) 356-42-03. Напомним, что в августе в Екатеринбурге был ограблен "Восточный экспресс банк", а в июле отделение "АК Барс" банка. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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