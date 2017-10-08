В Екатеринбурге ограбили отделение Сбербанка

Злоумышленник взорвал банкомат и скрылся.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Минувшим вечером в Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение Сбербанка на улице Блюхера. Злоумышленник ворвался в помещение и взорвал банкомат.
– На место выезжали две следственно-оперативные группы. Проведен осмотр места происшествия, изъят ряд вещественных доказательств, которые сейчас изучаются. Ущерб устанавливается. Сейчас ведется розыск злоумышленника – сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе городской полиции.
Очевидцев происшествия просят сообщать информацию по телефону дежурной части: (343) 356-42-03.
- Напомним, что в августе в Екатеринбурге был ограблен "Восточный экспресс банк", а в июле отделение "АК Барс" банка.
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