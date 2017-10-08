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В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции пострадал человек

В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции пострадал человек
16+
Фото: служба спасения "Сова", архив
На месте ЧП работали 20 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции "Электродепо" пострадал человек, сообщили в областном управлении МЧС.
 
Утром 9 октября на станции загорелись 12 контейнеров с рыболовными снастями. К приезду пожарных огонь распространился на площади более 70 квадратных метров. С пожаром боролись два десятка спасателей и пять спецмашин, на тушение огня ушел час. 
 
По данным МЧС, в огне пострадал один человек, он госпитализирован. Причины пожара выясняются.
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Маша Шмурыгина, 09.10.2017, 16:09
Тэги: Пожар
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