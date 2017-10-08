В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции пострадал человек

На месте ЧП работали 20 спасателей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции "Электродепо" пострадал человек, сообщили в областном управлении МЧС.
Утром 9 октября на станции загорелись 12 контейнеров с рыболовными снастями. К приезду пожарных огонь распространился на площади более 70 квадратных метров. С пожаром боролись два десятка спасателей и пять спецмашин, на тушение огня ушел час.
По данным МЧС, в огне пострадал один человек, он госпитализирован. Причины пожара выясняются.
- 1 октября пожарные спасли из огня 80-летнего дедушку. Дом пенсионера загорелся в 12 часу ночи, площадь пожара достигла 90 квадратных метров.