В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции пострадал человек

На месте ЧП работали 20 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции "Электродепо" пострадал человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Утром 9 октября на станции загорелись 12 контейнеров с рыболовными снастями. К приезду пожарных огонь распространился на площади более 70 квадратных метров. С пожаром боролись два десятка спасателей и пять спецмашин, на тушение огня ушел час.

По данным МЧС, в огне пострадал один человек, он госпитализирован. Причины пожара выясняются.