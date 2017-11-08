Житель Екатеринбурга полгода держал в своей квартире наркопритон

Силовики арестовали хозяина жилища, его жену и друга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В Екатеринбурге полиция накрыла наркопритон, который полгода существовал за дверями квартиры на Уралмаше.

Владелец жилища на улице 40 лет Октября пускал к себе наркоманов, а взамен получал наркотики, рассказали в отделении по связям со СМИ городской полиции.

Хозяином квартиры оказался 34-летний рецидивист.

Также полиция арестовала его 29-летнюю гражданскую жену и друга, которые также уже имеют судимости.

– Их товарищ провел более 4 лет в колонии за избиение и кражу, освободился в 2012 году, – пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Хозяин квартиры работал грузчиком, его подруга была менеджером по грузоперевозкам, а их общий друг – грузчиком-водителем по совместительству.

фото: отделение по связям со СМИ МВД Екатеринбурга

Во время обыска был найден метиловый спирт.

На всех троих завели уголовное дело. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В отношении владельца притона завели еще одно дело, за которое ему светит еще 4 года колонии.

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