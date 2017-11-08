Житель Сысерти застрелил сына за упрек в плохом воспитании дочери

Суд отправил его на 6 лет за решетку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В Сысерти вынесли приговор местному жителю Владимиру С., который признан виновным в убийстве своего сына Алексея.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 17 мая этого года отец с сыном выпивали в поселке Каменка.

– В ходе распития спиртного между отцом и сыном произошел конфликт, так как Алексей высказал претензии по поводу того, что его отец мало времени уделяет воспитанию его сестры, – сообщили в прокуратуре.

После этого старший Смагин зашел в свой дом, взял из сейфа охотничье ружье, зарядил в него один патрон и выстрелил сыну в грудь. От ранения Алексей С. скончался в больнице.

Суд назначил Владимиру С. 6 лет и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Приговор суда в законную силу не вступил.

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