Жителей Екатеринбурга просят помочь найти опасного преступника

При этом следователи не сообщают, что же именно произошло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Следственный комитет Екатеринбурга обратился к водителям, которые вечером 7 ноября были в Чкаловском районе и могут предоставить записи с видеорегистраторов. С 16.00 до 18.00 в районе улиц Можайского и Мраморской было совершено "особо тяжкое преступление".

Следователей также интересуют и соседние улицы: Щербакова, Самолётная, Походная, Шишимская, Благодатская, Павлодарская, Гастелло, Дальневосточная, переулки Каслинский и Короткий.

– Всех, кто располагает видеозаписями, произведёнными в указанный период и на указанных улицах, убедительно просим обратиться по телефонам в Екатеринбурге: +7 (343) 297-72-46, +7 950 197 47 37. Конфиденциальность гарантируется, – заявили в пресс-службе СУ СКР.

Силовики не разглашают о чем именно идет речь, но пояснили, что было совершено преступление, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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