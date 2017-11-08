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Пятнадцать детей из Екатеринбурга остаются в больнице после ДТП в Ярославской области

Пятнадцать детей из Екатеринбурга остаются в больнице после ДТП в Ярославской области
16+
Фото: ГУ МЧС Ярославской области
Водитель автобуса скончался в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Пятнадцать детей, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, остаются в больницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача центральной районной больницы Ростовского района Наталья Овечкина.

– Из 15 пострадавших в ДТП детей 14 находятся в нашей больнице, под круглосуточным медицинским наблюдением. Одна девочка была отправлена в детскую областную больницу в Ярославль, так как она вызывает опасение, у нее состояние средней степени тяжести, – сказала Овечкина.

После аварии в больницу Ростова были доставлены 17 пострадавших, в том числе водитель автобуса и воспитатель.

– Водителю сейчас делают операцию. Воспитателю лечение не требуется, но она находится с детьми в больнице, – пояснила Овечкина.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, за детьми установлен исчерпывающий медицинский контроль. Принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.

К делу подключил свои силы и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его поручению МЧС организует горячую линию для информирования о состоянии каждого ребенка.

– Поручил незамедлительно установить связь с родителями, оказать всю необходимую помощь с медикаментами и специалистами. Поручил министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову помочь родителям пострадавших школьников в проезде в Ярославскую область, – написал глава региона в своем Instagram.

  • Напомним, что экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию. на 188-м километре трассы М8 "Холмогоры". На данный момент основной является версия, что водитель грузовика Howo не уступил, выезжая с второстепенной дороги. При этом он пересек двойную сплошную.
  • Водитель грузовика уже задержан полицией.
  • Водитель автобуса старался уйти от столкновения с фурой и резко затормозил. Основной удар пришелся в ту часть, где он сидел.
  • Через несколько часов водитель скончался в больнице. Мужчине было 40 лет.
  • Всего в автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети. Все они ученики екатеринбургских школ № 200, 202 и 120. 

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Олег Галимов, 09.11.2017, 08:10
Тэги: ДТП, Дети, Происшествия
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