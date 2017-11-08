Свердловчанин получил условный срок за убийство двоих детей и пенсионера

Все погибшие отравились угарным газом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В Арти вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве по неосторожности двум детям и пенсионеру, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Утром 23 января этого года в одном из домов села Афанасьевское Ачитского района были найдены тела мальчиков 2009 и 2014 г.р, а также их деда 1958 г.р. Следователи установили, что смерть произошла из-за отравления угарным газом, который исходил из доменной печи.

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Печь была построена собственноручно отчимом погибших детей.

– Подсудимый, не имея навыков каменщика, в августе 2016 года сложил печь. В январе 2017 года он находился у матери сожительницы в гостях вместе с двумя мальчиками. Вечером 22 января подсудимый протапливал сделанную им печь. При этом взрослые распивали спиртное, – рассказали в СКР.

В ходе пьяного застолья пожилой мужчина отправился спать, а остальные собутыльники выходили продолжили пить, но несколько раз выходили на улицу подышать воздухом.

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

– Именно периодические выходы на улицу и сохранили жизнь 36-летнему подсудимому и женщине, в то время как спавшие в доме дети и их дедушка получили смертельное отравление скопившейся в доме окисью углерода, – пояснили следователи.