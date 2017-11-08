В аварии под Ярославлем пострадала дочь свердловского депутата

16+ Фото: ГУ МЧС Ярославской области

У девочки перелом носа. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017 В страшной аварии в Ярославской области, где экскурсионный автобус столкнулся с фурой, одной из пострадавших оказалась дочь депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Его 16-летняя дочь Дарья сейчас находится в больнице Ростова. – Жене написала воспитательница в WhatsApp. У них там общий чат со всеми родителями. У дочки перелом костей носа без смещения. В Ростов ехать к ней смысла не видим, она взрослая и сможет вернуться обратно на поезде вместе с руководителем, – рассказал "Нашей Газете" Дмитрий Головин. Добавим, что на данный момент в больнице Ростова остаются 15 детей и воспитатель группы.

Водитель экскурсионного автобуса скончался от полученных травм.

Водитель грузовика, который по предварительной версии не уступил дорогу автобусу, задержан полицией.

Власти Свердловской области будут помогать родителям детей добраться в Ростов.

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