В аварии под Ярославлем пострадала дочь свердловского депутата

У девочки перелом носа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
В страшной аварии в Ярославской области, где экскурсионный автобус столкнулся с фурой, одной из пострадавших оказалась дочь депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Его 16-летняя дочь Дарья сейчас находится в больнице Ростова.
– Жене написала воспитательница в WhatsApp. У них там общий чат со всеми родителями. У дочки перелом костей носа без смещения. В Ростов ехать к ней смысла не видим, она взрослая и сможет вернуться обратно на поезде вместе с руководителем, – рассказал "Нашей Газете" Дмитрий Головин.
- Добавим, что на данный момент в больнице Ростова остаются 15 детей и воспитатель группы.
- Водитель экскурсионного автобуса скончался от полученных травм.
- Водитель грузовика, который по предварительной версии не уступил дорогу автобусу, задержан полицией.
- Власти Свердловской области будут помогать родителям детей добраться в Ростов.