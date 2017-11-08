В Екатеринбурге 250 полицейских ищут двух мужчин, которые надругались над школьницей

Инцидент произошел во вторник на Уктусе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Полиция и Следственный комитет Екатеринбурга бросили все свои силы, чтобы найти двух мужчин, которые надругались над 12-летней девочкой.

Инцидент произошел 7 ноября на Уктусе. Как уже сообщалось ранее, силовики обратились за помощью к автомобилистам с видеорегистраторами, которые могли заснять злоумышленников.

– Раскрытие преступления находится на личном контроле руководства полиции и СК Свердловской области. Для отработки жилого сектора задействовано порядка 200 сотрудников полиции. Территориальному ОВД оказывают помощь 50 сыщиков уголовного розыска, – заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уже смонтирован фоторобот одного из нападавших.

В первую очередь полиция проверет ранее судимых жителей, наркоманов и бомжей.

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