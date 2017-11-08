В Екатеринбурге полиция и спецназ со стрельбой задержали организаторов нелегальной парковки

Чтобы скрутить "коммерсантов", полицейским пришлось применить оружие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Минувшей ночью недалеко от Южного автовокзала сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа задержали мужчин, обвиняемых в организации нелегальной стоянки и поборов с водителей.

Первоначально информация об инциденте появилась на одном из городских пабликов.

– Сегодня в 1.40, на перекрестке Циолковского – Чайковского происходил перехват со стрельбой. В перехвате участвовало более 15 патрульных автомобилей ДПС, – поделился один из подписчиков в группе "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте".

Эту информацию подтвердили и в полиции.

– Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии в Екатеринбурге доставлена в ОВД группа граждан в возрасте от 20 до 35 лет, подозреваемых в вымогательстве с автолюбителей денежных средств за незаконную парковку, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: группа "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"

По словам полицейского, в ОБОП обратились представители предприятия, на территории которого злоумышленники организовали незаконный бизнес. Они самовольно захватили арендуемый компанией земельный участок на улице Сурикова, где организовали нелегальную парковку.

8 ноября законные арендаторы участка встретились со злоумышленниками. Однако разговор не получился.

– В их адрес сначала стали поступать угрозы, а затем по отношению к ним было применено насилие. Именно в этот момент и нагрянули силовики. Молодые люди попытались оказать сопротивление и ретироваться, но им этого не позволили. В воздух бойцами СОБР было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия, – добавил полковник Горелых.

Задержанных обвиняют сразу по нескольким статьям УК, среди которых "Вымогательство", "Принуждение к совершению сделки", "Самоуправство".

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