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Екатеринбуржец покончил с собой в отделе полиции Кургана

Екатеринбуржец покончил с собой в отделе полиции Кургана
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчину задержали на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В отделе полиции Кургана совершил самоубийство житель Екатеринбурга, задержанный на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в управлении Следственного комитета по Курганской области 9 января.
 
Наряд полиции в ночь на 4 января задержал и доставил в отделение 37-летнего жителя Екатеринбурга, который находился на одной из улиц, будучи сильно пьяным. Во время планового обхода рано утром сотрудник полицейский обнаружил тело задержанного мужчины. 
 
Екатеринбуржцу была оказана первая доврачебная помощь, были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось: прибывшие врачи констатировали его смерть. 
  • По факту гибели мужчины идет доследственная проверка. В полиции уточняют, что екатеринбуржец был безработным.
  • Вчера, 9 января, в Асбесте покончил с собой пожилой пенсионер. По словам жильцов дома, в котором жил мужчина, трагедия произошла вскоре после того, как в подъезде появились угожающие надписи от коллекторов, которые упомянули номер квартиры погибшего. 
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Маша Шмурыгина, 10.01.2017, 08:14
Тэги: Происшествия
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