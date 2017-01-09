Пил как котенок: в Нижнем Тагиле застрелили сторожа, который сравнил гостя с животным

Сыщикам убийца пытался объяснить, что нашел сторожа мертвым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

На пилораме в Нижнем Тагиле во время застолья застрелили сторожа, который позволил себе неосторожное сравнение гостя, сообщает 10 января 2017 года руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Слишком мало пил

По словам Горелых, тело убитого сторожа полицейские обнаружили 5 января 2017 года в Пригородном районе города. Охраннику выстрелили в голову из охотничьего ружья.

Погибший в 2007 году вышел на свободу из колонии строго режима. Он устроился работать на пилораму. Там же мужчина жил.

Как выяснили полицейские, до убийства к сторожу в гости пришли два молодых человека. На пилораме они выпили, затем один из гостей покинул застолье. Собутыльник, к слову, как и сторож был судим.

— Однако, на этот раз дружно посидеть не удалось. Во время застолья между ним и охранником возникла ссора. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что старший из мужчин упрекнул гостя в том, что тот пьет алкоголь малыми дозами, «как котенок», — рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка.

Пытался представить, что так и было

Сравнение с котенком оскорбило гостя. Он взял ружье сторожа и застрелил охранника. После этого молодой человек выкинул ружье в сугроб, затем позвонил в скорую помощь и заявил, что нашел тело без признаков жизни.

— Наличие крови на своей одежде объяснил тем, что хотел помочь раненому. Обвести вокруг пальца сыщиков гражданину не удалось, изобличили его без особых проблем. «Ствол» марки «ИЖ» полицией изъят и приобщен к материалам дела. Как выяснили сыщики, компания во время встречи упражнялась из него в меткости стрельбы, а уже потом он стал орудием убийства, — добавил Валерий Горелых.