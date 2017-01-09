В Екатеринбурге во время обеда ограбили салон «Евросеть» на Заводской, угрожая продавцу оружием

Трое мужчин зашли во всем черном, укутанные щарфами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга 9 января трое молодых людей, угрожая пистолетом, напали на салон связи «Евросеть». Преступников ищут, ущерб, причиненный магазину, пока подсчитывается. Видео с места происшествия с камер наблюдения порталу Life прислал «народный корреспондент».

Как уточнили в полиции, вооруженное ограбление произошло вчера днем, после 12 часов.

— Тревожное сообщение о нападении на магазин поступило в дежурную часть ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу 9 января в 12.22. На указанный адрес выезжала усиленная оперативно-следственная группа территориального ОВД. В магазине на продавца напали трое мужчин, которые, угрожая 27-летнему продавцу, похитили технику и другой товар, — рассказал Life руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Судя по видеозаписи, прямо посреди дня в небольшой магазин на Заводской по очереди заходят три молодых человека в черных пуховиках, черно-белых кроссовках. Лица мужчин были обмотаны шарфами. Один из них направляет предмет, похожий на пистолет, на работника, находящегося за прилавком, и требует с него деньги и технику. Они забирают часть техники и убегают.

Как отметили в полиции, точная сумма ущерба будет установлена после окончания ревизии. Продавец не пострадал.

— В происшествии никто, к счастью, не пострадал. По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье «Вооруженный разбой». Полицейские проводят опрос местных жителей соседних с магазином домов и устанавливают очевидцев происшествия. Также отрабатываются на причастность к этому преступлению лиц, склонных к такого рода противоправным деяниям, — уточнил Горелых.