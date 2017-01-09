В Екатеринбурге во время обеда ограбили салон «Евросеть» на Заводской, угрожая продавцу оружием

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
— Тревожное сообщение о нападении на магазин поступило в дежурную часть ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу 9 января в 12.22. На указанный адрес выезжала усиленная оперативно-следственная группа территориального ОВД. В магазине на продавца напали трое мужчин, которые, угрожая 27-летнему продавцу, похитили технику и другой товар, — рассказал Life руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
— В происшествии никто, к счастью, не пострадал. По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье «Вооруженный разбой». Полицейские проводят опрос местных жителей соседних с магазином домов и устанавливают очевидцев происшествия. Также отрабатываются на причастность к этому преступлению лиц, склонных к такого рода противоправным деяниям, — уточнил Горелых.
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