В Горном Щите хозяин не смог спасти свою 12-летнюю овчарку из пожара

Мужчине с дочерьми удалось выбраться.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Вечером в понедельник, 9 января, в Горном Щите загорелись дворовые постройки около частного дома. Хозяину с семьей удалось выйти целыми и невредимыми, но в вольере сгорела собака, жившая с ними.
Как уточнили в областном МЧС, сигнал о пожаре в Горном Щите по адресу Сосновая, 20 поступил в 22.30.
— Там загорелись надворные постройки. В доме находились хозяин и две его дочери в возрасте 8 лет и 21 года. К счастью, люди успели эвакуироваться из дома и вызвать пожарных. Огнеборцы работали по повышенному номеру из-за угрозы распространения огня на рядом стоящие постройки. Выгорело 80 квадратных метров. Люди в пожаре не пострадали, — уточнили в службе спасения СОВА.
Рядом с горящим сараем был вольер с собакой семьи, среднеазиатской овчаркой. Как сообщили «Ночные новости», хозяин попытался спасти 12-летнего пса, но на него обрушилась крыша. Овчарка погибла в огне.
- Врачи, приехавшие по вызову, помогли младшей девочке из пострадавшей семьи: у нее началась истерика из-за гибели пса.
- Все сгоревшие постройки были без электричества, замыкания проводки быть не могло. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания. Хозяин и его родные считают, что это мог быть поджог.
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