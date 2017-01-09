В Горном Щите хозяин не смог спасти свою 12-летнюю овчарку из пожара

Мужчине с дочерьми удалось выбраться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Вечером в понедельник, 9 января, в Горном Щите загорелись дворовые постройки около частного дома. Хозяину с семьей удалось выйти целыми и невредимыми, но в вольере сгорела собака, жившая с ними.

Как уточнили в областном МЧС, сигнал о пожаре в Горном Щите по адресу Сосновая, 20 поступил в 22.30.

— Там загорелись надворные постройки. В доме находились хозяин и две его дочери в возрасте 8 лет и 21 года. К счастью, люди успели эвакуироваться из дома и вызвать пожарных. Огнеборцы работали по повышенному номеру из-за угрозы распространения огня на рядом стоящие постройки. Выгорело 80 квадратных метров. Люди в пожаре не пострадали, — уточнили в службе спасения СОВА.

Рядом с горящим сараем был вольер с собакой семьи, среднеазиатской овчаркой. Как сообщили «Ночные новости», хозяин попытался спасти 12-летнего пса, но на него обрушилась крыша. Овчарка погибла в огне.