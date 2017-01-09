В Нижнем Тагиле ищут 28-летнюю мать двоих детей, пропавшую по пути на работу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
В Нижнем Тагиле в понедельник, 9 января, пропала 28-летняя Дарья Зембицкая. Сообщение об исчезновении распространили в социальной сети ее молодой человек Сергей Ефременко и друзья.
В последний раз Дарья вышла на связь утром 9 января. Она сказала родственникам, что собирается на работу. Но там девушка так и не появилась. На свою страницу в социальной сети она в последний раз заходила в понедельник в 8 часов утра с мобильного устройства. Последний статус на ее странице: «Счастливая!».
Машину девушки нашли припаркованной на том же месте, где она ее оставила – возле дома на улице Булата Окуджавы, 7, в Нижнем Тагиле.
Дарья Зембицкая работает инженером сопровождения в ООО «Урал Релком-Плюс» в Нижнем Тагиле. У нее есть два маленьких сына – 5 и 6 лет.
- Рост пропавшей Дарьи Зембицкой – 176 сантиметров. Глаза серо-голубые, волосы темные длинные.
- Всех, кто-то что-то знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефонам: 8-952-728-21-16, (3435) 97-65-07, (3435) 97-62-02.