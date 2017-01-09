В Нижнем Тагиле ищут 28-летнюю мать двоих детей, пропавшую по пути на работу

Дома у нее остались два маленьких сына.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Нижнем Тагиле в понедельник, 9 января, пропала 28-летняя Дарья Зембицкая. Сообщение об исчезновении распространили в социальной сети ее молодой человек Сергей Ефременко и друзья.

В последний раз Дарья вышла на связь утром 9 января. Она сказала родственникам, что собирается на работу. Но там девушка так и не появилась. На свою страницу в социальной сети она в последний раз заходила в понедельник в 8 часов утра с мобильного устройства. Последний статус на ее странице: «Счастливая!».

Машину девушки нашли припаркованной на том же месте, где она ее оставила – возле дома на улице Булата Окуджавы, 7, в Нижнем Тагиле.

Дарья Зембицкая работает инженером сопровождения в ООО «Урал Релком-Плюс» в Нижнем Тагиле. У нее есть два маленьких сына – 5 и 6 лет.