В Верхней Салде мужчина задушил бывшую жену в первые минуты Нового года

Женщина пришла к экс-супругу, чтобы вместе встретить 2017 год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Полицейские задержали в Верхней Салде 57-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены, рассказали сегодня, 10 января, в пресс-службе полицейского главка.

В полицию утром 1 января позвонил местный житель. По его словам, сосед по дачному участку утверждал, что совершил убийство.

Прибывшим по вызову стражам порядка мужчина во всем признался. Он рассказал, что бывшая жена, с которой они расстались около года назад, пришла к нему встретить Новый год. Во время застолья они поссорились, и бывший муж задушил 56-летнюю женщину. Потом он ушел в дачный дом и рассказал все соседу.

В этом доме произошло убийство