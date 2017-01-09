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В Верхней Салде мужчина задушил бывшую жену в первые минуты Нового года

В Верхней Салде мужчина задушил бывшую жену в первые минуты Нового года
16+
Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»
Женщина пришла к экс-супругу, чтобы вместе встретить 2017 год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Полицейские задержали в Верхней Салде 57-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены, рассказали сегодня, 10 января, в пресс-службе полицейского главка.

В полицию утром 1 января позвонил местный житель. По его словам, сосед по дачному участку утверждал, что совершил убийство.

Прибывшим по вызову стражам порядка мужчина во всем признался. Он рассказал, что бывшая жена, с которой они расстались около года назад, пришла к нему встретить Новый год. Во время застолья они поссорились, и бывший муж задушил 56-летнюю женщину. Потом он ушел в дачный дом и рассказал все соседу.

В этом доме произошло убийство

  • В отношении 57-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).
  • Подозреваемого характеризуют положительно. Ранее он никогда не имел проблем с законом.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 10.01.2017, 11:00
Тэги: Смерть
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