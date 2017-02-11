После падения школьника в заброшенную шахту в Алапаевске следователи организовали проверку

Мальчик делал селфи, гуляя по краю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Следственный отдел по Алапаевску проводит доследственную проверку после того, как 17-летний подросток упал в заброшенную шахту, сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе СКР.

Следователи допрашивают свидетелей, организовали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть травм у школьника, и ищут виновных, которые несут ответственность за ограничение доступа людей к заброшенной шахте. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.