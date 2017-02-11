После падения школьника в заброшенную шахту в Алапаевске следователи организовали проверку

Мальчик делал селфи, гуляя по краю.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Следственный отдел по Алапаевску проводит доследственную проверку после того, как 17-летний подросток упал в заброшенную шахту, сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе СКР.
Следователи допрашивают свидетелей, организовали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть травм у школьника, и ищут виновных, которые несут ответственность за ограничение доступа людей к заброшенной шахте. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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По предварительной информации, 4 февраля этого года 17-летний подросток вдвоем с другом гулял в районе шлакоотвала в западной части Алапаевска. Один из них провалился в заброшенную шахту, когда гулял по ее краю. Ранее появлялась информация о том, что подросток упал, когда делал селфи.
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Друг упавшего мальчика добежал до пилорамы, расположенной неподалеку. Оттуда удалось дозвониться до родителей школьника и вызвать спасателей. Когда подоспела помощь, подросток лежал на глубине около 15 метров. Он упал на полутораметровый уступ, засыпанный мусором и снегом. Двигаться мальчик боялся, поскольку мог провалиться на глубину шахты – а это около 80 метров вниз – и погибнуть. Мальчика достали из шахты спасатели, которые спустились туда по веревке.