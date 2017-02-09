«Чуть не попала под трамвай!» В Екатеринбурге девушку побили за то, что она курила на остановке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
— Я стояла на светофоре около дороги, разговаривала с подругой и курила, хотела перейти дорогу, сесть на трамвай. Мужчина стоял неподалеку, вроде бы что-то мне сказал, но я не расслышала. Дорогу перешла, он снова подошел ко мне, сказал: «Ты что, быстро бросила!» Я ответила, мол, не нравится — отойдите, я не на остановке же. И тут он как замахнется на меня, оттолкнуть пыталась, но не успела, ударил в лицо, я упала, — рассказала Анжела.
— Мне повезло, там трамвай еще шел, вообще могла под него попасть. Ударилась головой и спиной. Была у врачей сегодня, губа разбита, лицо опухло, смещение шейных позвонков, ушибы и ссадины. Болит голова, сотрясения вроде бы нет. Мне тут же вызвали скорую, полицию, но мужчина уже ушел, — поделилась подробностями с «Нашей Газете» пострадавшая.
Девушка успела сфотографировать обидчика, а он попытался у нее отобрать телефон, матерился, вызывал на конфликт.
В полиции факт нападения подтвердили.
— По данному инциденту сегодня в 13.40 в отдел полиции № 2 поступило заявление от потерпевшей. Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика. В настоящее время мужчину ищут. Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления точного характера травм. По результатам исследования будет принято процессуальное решение, — прокомментировали «Нашей Газете» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
- Из-за разбитой губы Анжеле тяжело разговаривать. Сегодня она написала заявление в полицию в отдел на 40 лет ВЛКСМ, также пошла на судебно-медицинскую экспертизу, снимать побои.
- По словам пострадавшей, нападавшему на внешний вид было 40-48 лет, у него была славянская внешность, одет во все черное, на лице солнцезащитные черные очки.
- Анжела написала заявление в полицию, приложив к нему фотографию обидчика.
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