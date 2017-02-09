«Чуть не попала под трамвай!» В Екатеринбурге девушку побили за то, что она курила на остановке

Она успела сфотографировать напавшего мужчину, но он скрылся до приезда полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Екатеринбурге сегодня, 10 февраля, на остановке «Сиреневый бульвар» на девушку из-за курения напал прохожий. Мужчина сделал ей замечание и ударил прямо в лицо. Пострадавшая екатеринбурженка написала заявление в полицию.

Как рассказала сама Анжела «Нашей Газете», инцидент произошел сегодня на ЖБИ около остановки «Сиреневый бульвар».

— Я стояла на светофоре около дороги, разговаривала с подругой и курила, хотела перейти дорогу, сесть на трамвай. Мужчина стоял неподалеку, вроде бы что-то мне сказал, но я не расслышала. Дорогу перешла, он снова подошел ко мне, сказал: «Ты что, быстро бросила!» Я ответила, мол, не нравится — отойдите, я не на остановке же. И тут он как замахнется на меня, оттолкнуть пыталась, но не успела, ударил в лицо, я упала, — рассказала Анжела.

К ним подбежали пассажиры, которые тут же стояли, оттащили мужчину. Девушка от удара упала прямо на рельсы, ударилась. А мужчина быстро скрылся.

— Мне повезло, там трамвай еще шел, вообще могла под него попасть. Ударилась головой и спиной. Была у врачей сегодня, губа разбита, лицо опухло, смещение шейных позвонков, ушибы и ссадины. Болит голова, сотрясения вроде бы нет. Мне тут же вызвали скорую, полицию, но мужчина уже ушел, — поделилась подробностями с «Нашей Газете» пострадавшая.

Девушка успела сфотографировать обидчика, а он попытался у нее отобрать телефон, матерился, вызывал на конфликт.

В полиции факт нападения подтвердили.

— По данному инциденту сегодня в 13.40 в отдел полиции № 2 поступило заявление от потерпевшей. Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика. В настоящее время мужчину ищут. Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления точного характера травм. По результатам исследования будет принято процессуальное решение, — прокомментировали «Нашей Газете» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Из-за разбитой губы Анжеле тяжело разговаривать. Сегодня она написала заявление в полицию в отдел на 40 лет ВЛКСМ, также пошла на судебно-медицинскую экспертизу, снимать побои.

По словам пострадавшей, нападавшему на внешний вид было 40-48 лет, у него была славянская внешность, одет во все черное, на лице солнцезащитные черные очки.

Анжела написала заявление в полицию, приложив к нему фотографию обидчика.